Минцифры подготовит предложения по защите критической IT-инфраструктуры от БПЛА

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что ведомство предлагает наделить крупные компании полномочиями самостоятельно защищать свои объекты критической информационной инфраструктуры от беспилотников

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минцифры разработает предложения по защите объектов критической информационной инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в пятницу сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн журналистам после заседания комитета, посвященного доработке законопроекта о центрах обработки данных (ЦОД).

Отвечая на вопрос о том, будут ли подготовлены предложения по защите дата-центров от атак беспилотников, Хинштейн отметил, что Минцифры разработает их "не только для ЦОД, но и для всех объектов критической информационной инфраструктуры".

"Мы ранее обсуждали это, и не раз. И Минцифры официально выходило с подобными предложениями. Но пока то, как предлагает решить проблему Минцифры, нам не кажется реализуемым", - уточнил он. По словам парламентария, министерство предлагает наделить крупные компании полномочиями самостоятельно защищать свои объекты критической информационной инфраструктуры от беспилотников. "Но защита от беспилотных аппаратов должна осуществляться уполномоченными на то профессиональными организациями, не обязательно государственными", - подчеркнул Хинштейн.

По его словам, важно также составить перечень объектов, которые, по мнению Минцифры, должны быть защищены. "Такие же вопросы были поставлены нами ранее перед Минтрансом, Минэнерго и Минпромом", - пояснил депутат.