19 мая, 15:01
Подрыв автомобиля Захара Прилепина

Глава Нижегородской области сообщил, что Прилепину провели очередную операцию

По словам Глеба Никитина, писатель уже находится в сознании

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Писателю Захару Прилепину провели очередную операцию, он находится в сознании, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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"Захару Прилепину сегодня провели очередную операцию. Врачи надеются, что она станет финальным серьезным оперативным вмешательством. В этот раз также работали командой врачи федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородские медики. Все штатно. Захар держится как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер! Уже в сознании. Здоровья и дай Бог скорейшего восстановления", - написал Никитин в пятницу. 

Теги:
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПрилепин, ЗахарПодрыв автомобиля Захара Прилепина
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