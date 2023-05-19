Глава Нижегородской области сообщил, что Прилепину провели очередную операцию

По словам Глеба Никитина, писатель уже находится в сознании

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Писателю Захару Прилепину провели очередную операцию, он находится в сознании, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Захару Прилепину сегодня провели очередную операцию. Врачи надеются, что она станет финальным серьезным оперативным вмешательством. В этот раз также работали командой врачи федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородские медики. Все штатно. Захар держится как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер! Уже в сознании. Здоровья и дай Бог скорейшего восстановления", - написал Никитин в пятницу.