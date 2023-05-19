Депутаты юга России поддержали ограничение использования пиротехники вблизи жилых домов

С инициативой выступили парламентарии Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Инициатива депутатов Астраханской области, направленная на ограничение использования пиротехники на прилегающих территориях жилых домов, в пятницу получила поддержку Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА) на конференции, которая завершилась в Адыгее. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Астраханской облдумы.

"Одно из предложений в повестку конференции принадлежит молодежному парламенту при Думе Астраханской области и касается обеспечения безопасности при использовании пиротехники. Предлагается ограничить ее применение на прилегающих территориях жилых, в том числе, многоквартирных домов. Инициатива сформирована вследствие обращений граждан. Применение пиротехники часто приводит к негативным последствиям - нередки случаи травмирования граждан, получения ожогов, а также возгорания квартир, домов, автомобилей или другого имущества", - говорится в сообщении с уточнением, что парламентарии юга страны инициативу поддержали.

Уточняется, что еще одно обращение, подготовленное Думой Астраханской области и поддержанное ЮРПА, направлено на совершенствование применения упрощенной системы налогообложения. Так, предложено увеличить предельное значение средней численности работников со 130 до 250 человек организациями и предпринимателями, где затраты на заработную плату составляют 75% в общей сумме доходов. По мнению законодателей, это поможет легализовать сотрудников человекоемких отраслей и, как следствие, увеличить поступления по налогу на доходы физических лиц в региональные бюджеты.

"На заседании конференции ЮРПА спикеру Астраханской областной думы Игорю Мартынову был передан флаг Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Следующая XXXIX конференция пройдет в Астрахани осенью этого года. По правилам Ассоциации, председательство предоставляется на две конференции подряд, так что в Астрахани ЮРПА пройдет не только осенью этого года, но и весной 2024 года", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

Южно-Российская парламентская ассоциация была образована в 2001 году. Сейчас в ее состав входят законодательные собрания восьми регионов ЮФО - Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского края, республик Калмыкия, Адыгея, Крым и города Севастополя, а также пять ассоциированных членов ЮРПА: дума Ставропольского края, Народное собрание Республики Ингушетия, Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесской Республики, парламент Республики Северная Осетия-Алания, Народное собрание - парламент Республики Абхазия.