В Петербурге наградили лауреатов мультимедийного конкурса "Я живу в России"

Победительницей в номинации "Тексты" стала участница из Тюмени Мария Токмакова с материалом "Оканчивают 7 классов и выходят замуж": рассказ барона, как живут молдавские цыгане"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Участники из Архангельска, Москвы, Тюмени и Сыктывкара вошли в число победителей Всероссийского мультимедийного конкурса "Я живу в России", их наградили в рамках XVII Международного медиа-форума "Диалог Культур", который проходит в Государственном Эрмитаже.

"Мы сегодня награждаем талантливых, замечательных молодых авторов. Очень отрадно, что наши молодые коллеги перестали говорить только о себе, а теперь рассказывают о людях, которые живут в соседнем подъезде, в соседнем доме, про то, что они делают - учат, лечат и так далее. И хочу сказать, что у вас получилось рассказать о них очень талантливо", - сказал председатель жюри конкурса Ашот Джазоян.

В номинации "Тексты" победила участница из Тюмени Мария Токмакова с лонгридом "Оканчивают 7 классов и выходят замуж": рассказ барона, как живут молдавские цыгане". Лауреатом в категории "Фото" стала Анастасия Онучина из Архангельска, снявшая фоторепортаж "Выкуп косы", а лучшим видео признали сюжет "Жизнь своих. Пятигорск" Евгения Кривцова из Москвы. В номинации "Моушн" победила Полина Алешина из Сыктывкара, создавшая арт "Коми Му".

Лидером зрительского голосования конкурса стала Наталья Зобнина из Владимира, снявшая сюжет "Скульптор, который набрал полмиллиона лайков за неделю". Также в этом году проект "Я живу в России" совместно с "Учительской газетой" провел конкурс для школьников и абитуриентов. Победителем стала Алиса Дмитриева из Нижнего Тагила с работой "Любимый город. Точка опоры".

Награды лауреатам вручил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. "Это чудесный конкурс, который, конечно же, СЖР поддерживает", - отметил он.

XVII "Диалог культур" проводится в Санкт-Петербурге медиаконгрессом "Содружество журналистов", Государственным Эрмитажем, Союзом журналистов России, Фондом "Русский мир", при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Президентского фонда культурных инициатив, Международной академии телевидения и радио и других.