19 мая, 15:46

Заявление о признании нуждающимся в жилье в Карелии можно будет подать через "Госуслуги"

Рассмотреть инициативу в парламенте предложил руководитель республики Артур Парфенчиков

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 мая. /ТАСС/. Жители Карелии, нуждающиеся в жилье, смогут подать заявление через "Госуслуги". Закон об этом депутаты законодательного собрания региона приняли в пятницу. Рассмотреть инициативу в парламенте предложил руководитель республики Артур Парфенчиков.

"Данный законопроект расширяет возможность подачи жителями региона заявлений о признании их нуждающимися в жилых помещениях. При принятии данного законопроекта они будут использовать суперсервис "Госуслуги". Таким образом, еще один шаг сделан на пути облегчения взаимодействия государства и наших жителей с использованием цифровых услуг", - сказал депутат регионального заксобрания Леонид Лиминчук во время заседания.

Сейчас учет граждан, нуждающихся в жилье, ведут органы местного самоуправления. Чтобы встать в очередь, необходимо подать заявление в администрацию по месту своего жительства или сделать это через многофункциональный центр. Принятая инициатива расширит возможности для жителей республики и позволит сделать это в электронном виде, что упростит предоставление жилых помещений по договору социального найма. 

Теги:
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
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