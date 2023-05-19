В Курской области запретили использование беспилотников

Власти региона продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности с 4 февраля на период усиленных мер по защите и охране территории региона

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Власти Курской области из-за провокаций со стороны Украины запретили использование беспилотников на территории региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в пятницу губернатор Роман Старовойт.

"Ранее мы рекомендовали курянам не использовать беспилотники в бытовых целях, однако из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории на последнем заседании оперативного штаба принято решение о запрете на использование беспилотников. Запрет будет действовать до момента снятия среднего уровня реагирования", - написал губернатор.

Власти Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности с 4 февраля на период усиленных мер по защите и охране территории региона. С 19 октября 2022 года в области действует средний уровень реагирования: там усилили пропускной режим на приграничных территориях, на въезде в Курчатов и выезде из города, где располагается Курская атомная электростанция, контроль на основных магистралях области. Также усилена охрана объектов инфраструктуры и образования, работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, в городских автобусах оборудованы специальные тревожные кнопки.