Омбудсмен ДНР рассказала, что каждый побывавший в плену ВСУ военный сообщает о пытках

По словам Дарьи Морозовой, жестокое обращение и нарушение прав военнопленных - стандартная практика киевских силовиков, что стало результатом "бездействия и ангажированности международного правозащитного сообщества"

ДОНЕЦК, 19 мая./ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике (ДНР) фиксирует пытки в отношении каждого военного, побывавшего в плену на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Пытки электрическим током, жестокие избиения, применение химических веществ - все эти методы незаконного воздействия на себе испытали военнослужащие ДНР в киевских застенках. К сожалению, подобные факты мы фиксируем по итогам интервьюирования буквально каждого нашего военнослужащего, прошедшего украинский плен",- сказала Морозова.

По ее словам, жестокое обращение и нарушение прав военнопленных - стандартная практика киевских силовиков, которая стала прямым результатом бездействия и ангажированности международного правозащитного сообщества.