В Петербурге наградили победителей конкурса для журналистов "СеЗаМ"

Лауреатами стали представители СМИ из всех регионов Северо-Запада России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Победителей конкурса для журналистов "СеЗаМ" наградили на XX Форуме средств массовой информации Северо-Запада в пятницу, передает корреспондент ТАСС. Профессионализм номинантов отметил председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада Александр Потехин.

"Те 20 лет, что существует "СеЗаМ", у нас менялась страна, очень много менялось в нашей политической жизни и было очень трудно. Огромное количество наших коллег не выдержало этого испытания: было очень трудно, с одной стороны, сохранять высокий журналистский стандарт, с другой стороны, не превращаться в пропаганду, с третьей стороны, не давить своими гусеницами конкретных людей. <...> Это труд очень тяжелый, для этого нужно иметь профессионализм, а главное - внутренний стержень, который позволяет тебе соответствовать этическому понимаю из словаря: совесть - это внутренняя категория, позволяющая безошибочно отличить дурное от доброго", - поделился Потехин.

Лауреатами стали журналисты из всех регионов Северо-Запада России. Они соревновались в номинациях "Золотые слова", "Впечатляющий сюжет", "Жизненно важно" и многих других.

Задача конкурса - выявить лучшие журналистские материалы, поощрить авторов, пишущих на актуальные темы, поддержать молодых профессионалов и ветеранов профессии.

ТАСС традиционно является генеральным информационным партнером форума.

Журналистский конкурс СМИ Северо-Запада "СеЗаМ" (Северо-Запад Медиа) проводится Ассоциацией средств массовой информации Северо-Запада (АСМИ). Победителей определяет профессиональное жюри, возглавляемое главным редактором газеты "Московский комсомолец", членом совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Павлом Гусевым. Большое общественное жюри, возглавляемое генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, определяет общественную значимость конкурсных работ.