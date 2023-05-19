В Херсонской области запустили программу по паспортизации маломобильных граждан

Работники комплексных центров социального обслуживания проведут в регионе обход жителей, соберут заявки и разъяснят им вопросы, связанные с получением паспорта гражданина России

ГЕНИЧЕСК, 19 мая. /ТАСС/. Министерство труда и социальной политики Херсонской области совместно с миграционной службой запустили программу по паспортизации маломобильных граждан. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"В данный момент идет активный процесс паспортизации. Мы задействуем все механизмы и ресурсы, которые у нас имеются. Совместно с миграционной службой принято решение привлечь сотрудников территориальных управлений к данной работе для организации обслуживания маломобильных граждан на дому, параллельно работа проводится в стационарных учреждениях, подведомственных Минтруду области", - приводятся в сообщении слова министра труда и социальной политики региона Аллы Бархатновой.

Сотрудники комплексных центров социального обслуживания проведут обход жителей, соберут заявки и разъяснят им вопросы, связанные с получением паспорта гражданина РФ.

Сейчас на учете Минтруда региона состоят более 8 тыс. маломобильных граждан, проживающих дома, и 199 человек, которые находятся в стационарных учреждениях.

Начальник управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова 11 мая сообщила, что ведомство планирует завершить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей до 1 сентября.