Журналисты из семи стран познакомились с ходом посевной кампании в зоне СВО в Запорожье

Представители СМИ приняли участие в посадке подсолнечника в одном из хозяйств около Мелитополя

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. С ходом посевной кампании в Запорожской области познакомились 10 журналистов из 7 стран. Представители СМИ Ирана, Италии, Македонии, Сербии, Турции, Черногории и Эфиопии в пятницу приняли участие в посадке подсолнечника в одном из хозяйств вблизи Мелитополя, входящем в состав областного ГУП "Государственный зерновой оператор", передает корреспондент ТАСС.

Журналистам дали возможность сесть за руль трактора с пропашной сеялкой с семенами и пройти кусок поля, высаживая подсолнечник. "Я приехал посмотреть, как работает сельское хозяйство. Все происходит нормально, если бы вы не знали, что в 100 км отсюда есть линия соприкосновения. Все нормально, все спокойно, люди работают, зерно будет", - рассказал ТАСС о своих впечатлениях председатель Союза журналистов Республики Сербской Даниэль Симич.

"Я был в Мелитополе год назад. Изменилась дорога, от Ростова до Мариуполя, от Мариуполя до Мелитополя. Это другая страна, дорога очень улучшилась. Россия сделала очень много в Мариуполе. <...> Мариуполь был совсем уничтожен", - отметил сербский журналист.

"Люди, с которым я говорю, обычно говорят, что стандарты в России лучше, чем были на Украине - от дорог до пенсионного системы", - ответил он на вопрос об общении с жителями Запорожья.

Во вторник заместитель гендиректора ГУП "Государственный зерновой оператор" по коммерческим вопросам Александр Щепин сообщил ТАСС, что предприятие в первом квартале экспортировало 250 тыс. тонн зерна.

В 2022 году ГУП "Государственный зерновой оператор" реализовало 300 тыс. тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. Как ранее сообщил ТАСС представитель компании Алексей Джуркин, в прошлом году предприятие приняло от местных сельхозпроизводителей более 500 тыс. тонн продукции, сумма выплат за нее с июня по декабрь 2022 года составила 2,2 млрд рублей.