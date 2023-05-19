Москалькова обсудила с главой делегации МККК поиск пропавших без вести в зоне СВО

Стороны также обсудили помощь в поиске людей, которые на территории Украины были задержаны за пророссийские настроения и пропали

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила в пятницу с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) возможность увеличения числа посещений российских военнопленных и передала список российских граждан, пропавших в зоне проведения СВО и на Украине.

Как написала Москалькова в своем Telegram-канале, она провела рабочую встречу с главой региональной делегации МККК в РФ и Республике Беларусь Ихтияром Аслановым и его преемником на этом посту Борисом Мишелем, который вступит в должность с июня 2023 года.

"Обсудили увеличение числа посещений МККК российских военнопленных, особенно раненых. Об этом в обращениях просят их родственники, потому что после визитов Красного Креста отношение к пленным становится лучше, поиск пропавших без вести военнослужащих и передали список имен российских граждан, пропавших на территориях проведения СВО и Украины, взаимодействие МККК с региональными уполномоченными, в том числе в Донецке и Луганске, особенно в сфере защиты прав гражданского населения", - написала Москалькова.

Кроме того, обсуждалась помощь в поиске людей, которые на территории Украины были задержаны за пророссийские настроения и пропали.

"Главное для нас - это люди. Поэтому единодушно отметили плодотворность сотрудничества и высказали рекомендации к его дальнейшему развитию и укреплению", - добавила омбудсмен.