19 мая, 16:50
Военная операция на Украине

Москалькова обсудила с главой делегации МККК поиск пропавших без вести в зоне СВО

Стороны также обсудили помощь в поиске людей, которые на территории Украины были задержаны за пророссийские настроения и пропали

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила в пятницу с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) возможность увеличения числа посещений российских военнопленных и передала список российских граждан, пропавших в зоне проведения СВО и на Украине.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Как написала Москалькова в своем Telegram-канале, она провела рабочую встречу с главой региональной делегации МККК в РФ и Республике Беларусь Ихтияром Аслановым и его преемником на этом посту Борисом Мишелем, который вступит в должность с июня 2023 года.

"Обсудили увеличение числа посещений МККК российских военнопленных, особенно раненых. Об этом в обращениях просят их родственники, потому что после визитов Красного Креста отношение к пленным становится лучше, поиск пропавших без вести военнослужащих и передали список имен российских граждан, пропавших на территориях проведения СВО и Украины, взаимодействие МККК с региональными уполномоченными, в том числе в Донецке и Луганске, особенно в сфере защиты прав гражданского населения", - написала Москалькова.

Кроме того, обсуждалась помощь в поиске людей, которые на территории Украины были задержаны за пророссийские настроения и пропали.

"Главное для нас - это люди. Поэтому единодушно отметили плодотворность сотрудничества и высказали рекомендации к его дальнейшему развитию и укреплению", - добавила омбудсмен. 

Теги:
БелоруссияРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация