В Калужской области летом запустят проект службы уличной соцработы с подростками

Специалисты службы займутся проверкой опасных мест сбора молодежи, в том числе заброшенных строений

КАЛУГА, 19 мая. /ТАСС/. Проект службы уличной социальной работы с подростками запустят в Калужской области летом, специалисты будут проверять опасные места сбора молодежи, в том числе заброшенные строения. Планируется, что подросткам предложат альтернативу - пространства, где дети смогут заниматься творчеством и спортом, сообщил в пятницу губернатор области Владислав Шапша.

"Уже летом планируем запустить проект службы уличной социальной работы с подростками. Она будет проверять "заброшки", другие опасные места, чтобы не допустить беды. Тут важно показать детям альтернативу. Ею могут стать подростковые пространства", - написал Шапша в Telegram-канале.

Как пояснил губернатор, Калужская область выиграла конкурс по программе "Артель", по которой будет создан подростковый центр, где будут открыты в том числе творческие и спортивные направления.

Как отметила в беседе с журналистами уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, в Калуге специалисты уличной социальной службы уже прошли обучение. "На сегодняшний день в Калужской области реализуются социальные проекты для детей и подростков, в том числе регион получили финансирование и оборудование для подросткового пространства, также обучили службу, которая будет выходить в места скопления подростков, где небезопасно, и предлагать альтернативные формы занятости", - сказала она.

По словам омбудсмена, за 10 лет в области удвоилось число многодетных семей, минимизировано пребывание детей в учреждениях для детей-сирот. Особое внимание уделяется детям участников СВО и семьям, взявшим под опеку 25 сирот из ДНР. "В приоритете - реализация стратегии комплексной безопасности детей, которую утвердил Владимир Путин", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.