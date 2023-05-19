На подъезде со стороны Керчи к Крымскому мосту затруднено движение

Причиной стало скопление машин на досмотре

ТАСС, 19 мая. Движение транспорта затруднено со стороны Керчи на подъезде к Крымскому мосту в связи со скоплением на досмотре автомобилей, сообщили журналистам в ФКУ Упрдор "Тамань" в пятницу.

"По состоянию на 19:30 на автоподходе со стороны Керчи затруднено движение транспорта в связи с увеличением количества машин, проходящих досмотр. Со стороны Тамани затруднений для движения нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что скорость прохождения досмотра зависит от загруженности автомобиля. Машины с большим количеством багажа направляются через сканер, а для водителей, готовых достать свои вещи из машины, организованы дополнительные линии ручного досмотра, поэтому они проходят процедуру намного быстрее.

Утром в пятницу администрация Кубани сообщала, что более 100 грузовых автомобилей преимущественно с продуктами питания и товарами первой необходимости находятся в очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей", по Крымскому мосту временно ограничено с 11 декабря. О снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.