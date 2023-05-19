На части территории двух муниципалитетов Марий Эл ввели карантин из-за птичьего гриппа

В эпизоотических очагах во время карантина нельзя лечить больных птиц, ввозить и вывозить птиц и инкубационные яйца, охотиться на птиц

ТАСС, 19 мая. Карантин ввели на отдельных территориях города Йошкар-Ола и Медведевского муниципального района Марий Эл из-за птичьего гриппа, сказано в указе главы региона Юрия Зайцева, опубликованном в пятницу.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на отдельных территориях Медведевского муниципального района и города Йошкар-Ола Республики Марий Эл с 19 мая 2023 года до принятия решения об их отмене, определив: эпизоотический очаг - территорию, расположенную в городе Йошкар-Ола Республики Марий Эл", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угрожаемой зоной определена территория, прилегающая к очагу, радиусом 5 км. Территория включает поселок Нолька, город Йошкар-Ола, деревни Корта Курского сельского округа, Митюково Руэмского сельского округа, Большая Ноля, Загуры, Новотроицк, Сидорово Сидоровского сельского округа, поселок городского типа Медведево Медведевского муниципального района.

В эпизоотических очагах на период карантина запрещается лечение больных птиц, посещение территорий очагов, ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, убой птиц и вывоз птиц и иной продукции птицеводства, также запрещается въезд и выезд транспортных средств и охота на птиц, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл сообщала, что более 50 мертвых чаек обнаружено на берегу пруда в селе Вятское Советского района. Также в четверг, 18 мая, пятый очаг птичьего гриппа зафиксирован на территории озера Чихайдарово (Йошкар-Ола).

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасно.