Строительство больницы-долгостроя возобновили в Дагестане спустя 17 лет

Новая районная больница будет рассчитана на 50 коек

МАХАЧКАЛА, 19 мая. /ТАСС/. Строительство районной больницы возобновили в селе Кумух в Дагестане. Возведение объекта начали 17 лет назад, сообщается в пятницу в Telegram-канале министерства строительства, архитектуры и ЖКХ региона.

"В селе Кумух Лакского района спустя 17 лет возобновили строительство объекта-долгостроя. Новая районная больница будет рассчитана на 50 коек. Это трехэтажное здание из трех блоков, в том числе общежития на 10 специалистов. Учитывая давность разработанного проекта и несоответствие нынешним стандартам, он был изменен", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает создание двухместных палат с санузлами, административных помещений, лечебных кабинетов, столовой, мест встреч с родственниками и так далее. Планируется, что работы на объекте будут завершены до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что строительство здания районной больницы было заморожено из-за отсутствия финансирования. Для возобновления строительства пришлось провести доработку проектно-сметной документации, поскольку сам проект устарел, а уже возведенные конструкции пришли в негодность за годы простоя.