В штаб-квартире ООН в Женеве состоялся показ фильма "Нюрнберг"

Посмотреть его пришли представители дипкорпуса и соотечественники, живущие и работающие в Швейцарии и Франции

ЖЕНЕВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Показ нового российского художественного фильма "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева состоялся в пятницу в штаб-квартире ООН в Женеве. Его продемонстрировали в зале Дворца наций, где обычно проходят международные форумы и сессии структур всемирной организации.

Посмотреть фильм, показ которого был организован постоянным представительством России, пришли представители дипкорпуса и соотечественники, живущие и работающие в Швейцарии и соседней Франции.

"Это продолжение мероприятий, связанных с празднованием великого Дня Победы. Фильм очень важен и с исторической, и с политической точки зрения - особенно сейчас, в нынешних международных реалиях", - заявил в беседе с корреспондентом ТАСС постпред России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов. "Борьба с нацизмом, увы, не завершилась с окончанием Второй мировой войны, и сейчас мы видим новые проявления идеологии нацизма, неофашизма, и этот фильм, рассказывающий о суде над нацистскими преступниками, призывает всех извлечь уроки из прошлого", - отметил дипломат.

Особенно важно было показать эту ленту в стенах ООН, где тема соблюдения прав человека, борьбы с расизмом, ксенофобией и другими проявлениями расовой нетерпимости "звучит очень актуально, и Россия постоянно поднимает ее в Совете ООН по правам человека и на других международных площадках", продолжил Гатилов. "Вопрос о недопустимости героизации нацизма - наша традиционная тема", - подчеркнул он. Глава российской дипмиссии сообщил, что приглашения на просмотр фильма "Нюрнберг" российское постпредство направило, в частности, в Управление верховного комиссара ООН по правам человека и всем экспертам спецпроцедур, которые имеют непосредственное отношение к тематике нацизма, ксенофобии, расизма, ведь кинолента "напрямую затрагивает ту сферу деятельности, которой они занимаются в области прав человека". "Приглашения были направлены также соотечественникам, женевским общественным организациям, дипкорпусу, включая дипмиссии Великобритании, США и Франции как государствам - союзникам СССР во Второй мировой войне, соорганизаторам и активным участникам в проведении Нюрнбергского процесса", - сказал дипломат.

Помнить уроки войны

Генеральный директор женевской штаб-квартиры ООН Татьяна Валовая в выступлении перед началом демонстрации фильма поблагодарила российскую дипмиссию за проведение культурных мероприятий на площадке ООН. "Отдельное спасибо за эту встречу, за сегодняшнее мероприятие, - сказала она. - Мой дедушка прошел всю войну и дошел до Праги. Моему отцу исполнилось 18 лет в мае 1945 года, и он был последним военным призывом". "Важно помнить уроки войны, помнить, чтобы не повторилась трагедия, с которой столкнулось человечество в середине ХХ века, - продолжила Валовая. - Эти уроки особенно важны в сегодняшнем мире, который полон противоречий, конфликтов, ненависти. ООН постоянно говорит о том, что от ненависти в интернете до ненависти реальной всего один шаг. Поэтому очень важно смотреть такие фильмы, пусть они и очень тяжелые, чтобы помнить. Только так мы выполним свой долг перед теми, кто погиб в те тяжелые годы".

В видеообращении к зрителям режиссер Николай Лебедев отметил: "Я понял для себя одну очень простую, но очень важную вещь. Нюрнбергский трибунал состоялся именно потому, что люди доброй воли самых разных национальностей, представители разных стран, чувствовавших по-разному политическую и человеческую ситуацию, объединились для того, чтобы защитить мир от зла". Благодаря таким совместным действиям мир меняется к лучшему, резюмировал режиссер.

Фильм "Нюрнберг"

Действие фильма "Нюрнберг" разворачивается в 1945 году, когда в Нюрнберге начал работу военный трибунал над государственными и военными деятелями нацистской Германии. В основу сценария положен роман "На веки вечные" юриста и историка Александра Звягинцева, который посвятил изучению Нюрнбергского процесса более 40 лет. Главные роли в картине исполнили актеры Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Вольфганг Черни, Алексей Бардуков, Игорь Петренко. Роль главного советского обвинителя в Нюрнберге сыграл Сергей Безруков. Также в картине снялись артисты из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран.

О процессе

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и продолжался около 11 месяцев. Состоялось 403 открытых судебных заседаний. Всего суду были преданы 24 государственных и военных деятеля гитлеровской Германии. Они обвинялись в преступлениях, определенных уставом трибунала, а также "в участии в создании и осуществлении общего плана для их совершения". Приговор был вынесен в отношении 22 подсудимых, 12 человек были приговорены к смертной казни через повешение.