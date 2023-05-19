В Белграде проходит третья за месяц акция протеста под лозунгом "Сербия против насилия"

Протестующие требуют отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации Александара Вулина, настаивают на закрытии некоторых СМИ

БЕЛГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Массовая акция протеста "Сербия против насилия" проходит в столице республики Белграде в тертий раз с начала мая. Трансляцию протеста ведет в пятницу портал "СРБИН.инфо".

Массовый митинг под лозунгом "Сербия против насилия" начался в 18:00 (19:00 мск) возле здания Народной скупщины (парламента Сербии) в центре Белграда, где лидеры оппозиции выдвинули свои требования к правительству республики. Протестующие требуют отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации Александара Вулина. Кроме того, собравшиеся настаивают на закрытии некоторых СМИ, в основном проправительственных, которые, по их мнению, пропагандируют ненависть и насилие, и на смене руководства всех крупных каналов, включая радио-телевидение Сербии (РТС). Митингующие, развернув плакаты с надписью "Сербия против насилия", двинулись длинной колонной к мосту Газела, соединяющему две части Белграда, разделенные рекой Сава.

8 и 12 мая в Белграде прошли протесты под этим же лозунгом. Люди вышли на улицу после трагических случаев стрельбы 3 и 4 мая. Первый митинг носил более мирный и спокойный характер, на нем практически отсутствовали антиправительственные лозунги, люди стояли в полной тишине напротив здания Народной скупщины. Во второй раз колонна протестующих перекрыла мост Газела и на другой стороне реки Сава митингующие остановились и выкрикивали требования об отставке правительства и президента.

По данным МВД, в акции 12 мая приняло участие свыше 11 тыс. человек.