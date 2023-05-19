В Архангельске намерены в июне заключить концессионное соглашение о строительстве кампуса

Запустить объект в эксплуатацию в полном объеме планируется к апрелю 2027 года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Концессионное соглашение в рамках строительства студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" в Архангельске планируется заключить в июне 2023 года. Полностью объект планируют запустить в эксплуатацию к апрелю 2027 года, сообщила ректор Северного Арктического федерального университета Елена Кудряшова на 10-й годовщине празднования Дня полярника в Москве в пятницу.

"Мы ставили задачу принять участие в конкурсе по созданию кампуса мирового уровня, где была бы возможность осваивать разные образовательные программы и получать знания и профессии, которые необходимы для российской Арктики. И вот в прошлом году мы в этом конкурсе победили, уже составлена дорожная карта, в начале июня будет заключено концессионное соглашение, и мы убеждены, что к апрелю 2027 года все будет полностью запущено", - сказала Кудряшова.

В 2022 году на федеральном уровне было принято решение о создании в Архангельске межвузовского кампуса мирового уровня. Создание кампуса "Арктическая звезда" предполагается с применением механизмов государственно-частного партнерства. Планируется, что будут построены общежития, многофункциональные учебно-лабораторные здания, объекты спортивной инфраструктуры, культурно-досуговые пространства. Общая площадь кампуса составит 128 тыс. кв. м.

Реализация этого проекта в целом повысит качество городской среды в столице Архангельской области, а также обеспечит значимый эффект для развития экономики региона. Уже разработаны архитектурная концепция, финансовая модель и мастер-план кампуса, подготовлены заявка и паспорт проекта, проведена работа в отношении земельных участков, на которых планируется размещение строений.

Всего будет построено восемь объектов: два многофункциональных центра, легкоатлетический манеж, бассейн, конференц-зал и три общежития для студентов. В целях патриотического воспитания молодежи на территории планируется создание мультимедийного исторического парка "Россия - моя история". Он объединит 25 исторических зон всех муниципальных образований Архангельской области. Также в кампусе предполагается размещение концертного и выставочного залов.

В кампусе создадут пять научных центров и лабораторий на их базе: генетический центр, центр химии, медицинский центр, инженерный центр и центр экосистем. Проектом предусмотрено и открытие технопарка для работы с индустриальными партнерами. Еще одно важное направление - образование. В кампусе также будут открыты университетская клиника и аптека.