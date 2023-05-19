В одном из ведущих лингвистических вузов Южной Кореи состоялся показ фильма "Нюрнберг"

Фильм посмотрели студенты и преподаватели отделения русского языка

СЕУЛ, 19 мая. /ТАСС/. Показ художественного фильма "Нюрнберг" состоялся в пятницу в стенах одного из ведущих лингвистических вузов Республики Корея - в Университете иностранных языков Хангук в Сеуле. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Оценить фильм пришли студенты и преподаватели отделения русского языка. В аудитории, названной в честь объединения БРИКС, собралось несколько десятков человек. Со своими подопечными перед началом просмотра о значении Великой Отечественной войны побеседовал куратор программы международных отношений и заведующий кафедрой российских исследований и стран СНГ Хон Ван Сок.

В том числе речь шла об акции "Бессмертный полк". Профессор напомнил, что в шествии в Сеуле 6 мая участвовал посол РФ Андрей Кулик. Перед студентами выступил преподаватель Университета Кёнсан Хон Сан У, он поделился впечатлениями от 45-го Московского международного кинофестиваля, который завершил свою работу в апреле.

После киносеанса студент магистратуры Хон У Тхэк рассказал корреспонденту ТАСС, что фильм позволил ему освежить и дополнить свои знания о Нюрнбергском процессе. "Очень жаль, что из-за внешнеполитической ситуации [до этого] не было возможности посмотреть этот фильм в Корее", - сказал он на русском языке. Ранее в рамках празднования Дня Победы фильм был продемонстрирован российским соотечественникам в южнокорейских городах Киджан, Пусан, Кимхэ, Янсан.

Действие фильма "Нюрнберг" происходит в 1945 году, когда в Нюрнберге начал работу военный трибунал над государственными и военными деятелями нацистской Германии. В основу сценария положен роман "На веки вечные" юриста и историка Александра Звягинцева, который посвятил изучению Нюрнбергского процесса более 40 лет. Главные роли в картине исполнили актеры Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Вольфганг Черни, Алексей Бардуков, Игорь Петренко. Роль главного советского обвинителя в Нюрнберге сыграл Сергей Безруков. Также в картине снялись артисты из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран.