В КЧР впервые открылась фотовыставка Банка России об истории российских денег

Экспозиция будет работать в картинной галерее Черкесска до 24 мая, вход на нее свободный

ЧЕРКЕССК, 19 мая./ТАСС/. Фотовыставка "Время и деньги" Банка России об эволюции денежного обращения открылась в пятницу в картинной галерее Черкесска (Карачаево-Черкесия). Об этом ТАСС сообщили в отделении Банка России по республике.

"Сегодня в стенах картинной галереи республиканского историко-культурного и природного музея-заповедника им. М.О. Байчоровой мы открываем фотовыставку Банка России "Время и деньги", посвященную развитию наличного денежного обращения в нашей стране. Экспозицию подготовили эксперты регионального отделения Банка России", - отметил на открытии управляющий отделением Банка России по региону Дмитрий Мещеряков, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, выставка проходит в республике впервые, благодаря чему у жителей и гостей Карачаево-Черкесии появилась возможность познакомиться с деятельностью отделения, проследить связь между историей региона и страны и увидеть уникальные фотографии редких монет и банкнот из фондов музея Банка России. К тому же, посетители смогут узнать об особенностях денежного обращения в разные исторические эпохи, ознакомиться с процессами изготовления, пересчета и защиты денежных знаков. Особое место в экспозиции занимают три памятные монеты, посвященные Карачаево-Черкесии.

В день открытия в картинной галерее также прошли мастер-классы, на которых эксперты отделения рассказали о своих способах защиты денег от подделок и вариантах самостоятельной проверки банкнот на подлинность. Выставка продлится до 24 мая, вход бесплатный.

"Уверен, выставка будет интересна посетителям любого возраста: все мы связаны с деньгами, они играют огромную роль в нашей жизни. Вместе с тем деньги сегодня это не только мерило личного благосостояния, но и показатель экономического, культурного уровня государства. Это зеркало его истории, поэтому приглашаем всех, кого интересуют деньги, окунуться в эту историю и посетить выставку", - добавил Мещеряков.