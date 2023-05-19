Куба заявила, что может открыть представительство Министерства туризма в России

Гавана готова адаптироваться, чтобы привлечь больше российских туристов

ГАВАНА, 19 мая. /ТАСС/. Представительство Министерства туризма Кубы может открыться в России, заявил в пятницу премьер-министр республики Мануэль Марреро Крус. Он провел в Гаване совещание по туризму с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

"На совещании отмечалось, что нужно больше рекламировать кубинское направление туризма. Министерство туризма Кубы каждый год проводит рекламную кампанию, которая в том числе развертывается и в России", - сказал премьер-министр республики.

"Если нужно внести изменения или адаптировать рекламную кампанию, для того чтобы привлечь больше российских туристов, мы готовы это сделать. Если мы уже наладили прямые рейсы из России и турпоток, то никаких трудностей не будет открыть офис министерства туризма в России", - добавил он.

По словам Мануэля Марреро Круса, Министерство туризма Кубы имеет представительства в разных странах. Есть, например, бюро в Торонто и Монреале. Куба принимает до 700 тыс. канадских туристов в год - это наиболее развитое направление.

Министр по туризму Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда ранее заявил на этом совещании, что Россия исторически является одной из основных стран, граждане которых посещают Кубу. РФ в разгар пандемии заняла первое место по количеству путешественников, направляемых в республику. Среди целей министерства - достигнуть до полумиллиона туристов из России в год. Чернышенко в свою очередь выразил уверенность, что совместными усилиями двух стран этого удастся достичь.