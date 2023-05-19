В Тульской области разрешили использовать БПЛА при согласовании с Минбезопасности региона

Порядок согласования и перечень необходимых документов опубликуют на сайте ведомства

ТУЛА, 19 мая. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в указ о запрете использования гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разрешив их использование при согласовании с министерством безопасности региона. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба облправительства.

"Согласно изменениям в указе, использование беспилотных гражданских воздушных судов на территории Тульской области осуществляется на основании решения о согласовании их использования, принимаемого министерством по региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Порядок согласования и перечень необходимых документов будут размещены на сайте Минбезопасности области.

В пресс-службе отметили, что без получения соответствующего разрешения в регионе запрещено использование любых беспилотных летательных аппаратов. "Запрет обязателен для исполнения всеми лицами, находящимися на территории региона. Его нарушение влечет за собой административную или уголовную ответственность (вплоть до лишения свободы на срок до семи лет)", - добавили в пресс-службе.

В ноябре 2022 года пресс-служба сообщала, что Дюмин подписал указ, запрещающий жителям, предпринимателям и организациям использовать на территории региона любые типы беспилотных летательных аппаратов. Право применять в работе квадрокоптеры, дроны оставлено за компаниями, подведомственными властям или выполняющим гособоронзаказ. При этом собственники БПЛА обязаны поставить их на государственный учет в Федеральном агентстве воздушного транспорта и обеспечить неукоснительное соблюдение правил госучета.