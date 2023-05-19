Митинг в Тбилиси против возобновления авиасообщения с Россией завершился без эксцессов

Митингующие покинули площадь перед парламентом

ТБИЛИСИ, 19 мая. /ТАСС/. Митинг противников возобновления прямого авиасообщения с Россией, проводившийся у здания парламента в Тбилиси, завершился без происшествий. Об этом в пятницу сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Площадь перед парламентом уже свободна, однако движение автотранспорта еще не восстановлено, так как муниципальные службы очищают от мусора проезжую часть. Митингующих нет у служебных входов в здание законодательного органа. Правоохранители по-прежнему остаются у парламента. Ситуация спокойная.

Люди стали собираться у здания парламента вечером 19 мая, чтобы опротестовать возобновление авиасообщения с РФ. Позже с проспекта Руставели, где расположен парадный вход в парламент, они переместились на соседние улицы к служебным входам, чтобы выстроить "коридор позора" для главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури, выступавшего перед депутатами с отчетом о проделанной работе. Через некоторое время митингующим стало известно, что Гомелаури уже нет в парламенте, после чего они решили расходиться.

Самолет компании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту. Это первый рейс из Москвы в Тбилиси за четыре года. Прямые авиарейсы также ежедневно будет осуществлять с 20 мая грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.