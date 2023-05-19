Минздрав направит средства на направление "Здравоохранение" в новых регионах

В частности, они получат 32 770,9 тыс. рублей на проведение мероприятий по организации расширенного неонатального скрининга

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минздрав РФ предлагает утвердить правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на направление "Здравоохранение" в новых регионах. Проект опубликовали в пятницу на официальном портале нормативных правовых актов.

"Проект постановления предусматривает утверждение правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в целях финансирования в полном объеме расходных обязательств по финансовому обеспечению программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области по направлению "Здравоохранение" в 2023 году", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В частности, будут направлены 508 266,7 тыс. рублей на оснащение региональных сосудистых центров. Также из федерального бюджета выделят 621 697,6 тыс. рублей с целью переоснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Кроме того, новые регионы получат 32 770,9 тыс. рублей на проведение мероприятий по организации расширенного неонатального скрининга.

Отмечается, что правительство направит 380 000,0 тыс. рублей на "мероприятия при обеспечении в амбулаторных условиях лекарственными препаратами лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, в течение 2 лет с даты постановки диагноза и (или) выполнения хирургического вмешательства в объеме". Также сообщается, что на оснащение автоматизированных рабочих мест и модернизации IT инфраструктуры будет направлено 587 574,0 тыс. рублей.