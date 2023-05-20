Adidas в конце мая начнет продажу части продукции бренда одежды Yeezy

В заявлении компании сказано, что значительную сумму пожертвуют организациям, занимающимся борьбой с дискриминацией и ненавистью

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas в конце мая начнет продажу хранящейся на складах части продукции линии одежды Yeezy, созданной рэпером Канье Уэстом, продажи которой были ранее приостановлены из-за прекращения сотрудничества с рэпером. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении компании.

"Сегодня Adidas объявил, что начнет продажу части оставшейся продукции Yeezy. Она [продажа] стартует в конце мая 2023 года", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что значительная сумма будет пожертвована организациям, занимающимся борьбой с дискриминацией и ненавистью, включая расизм и антисемитизм. Продажа продукции станет первым случаем, когда эти товары будут доступны для потребителей с тех пор, как Аdidas прекратил партнерство с Yeezy в октябре 2022 года.

Объявление, как уточнили в Аdidas, не оказывает непосредственного влияния на текущий финансовый прогноз компании на 2023 год. "После тщательного рассмотрения мы решили начать продажу некоторых из оставшихся товаров Yeezy. Продажа и пожертвование были предпочтительным вариантом среди всех организаций и заинтересованных сторон, с которыми мы говорили. Мы считаем, что это лучшее решение, поскольку оно учитывает созданный дизайн и произведенную обувь, оно работает для наших людей, решает проблему инвентаризации и окажет положительное влияние на наш бизнес", - прокомментировал решение генеральный директор Adidas Бьорн Гульден.

В октябре прошлого года Adidas расторг контракт с Уэстом из-за его противоречивых действий. 3 октября в рамках Недели моды в Париже Уэст появился в толстовке с надписью White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение"). Этот слоган был придуман в пику движению Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Поступок вызвал неодобрение со стороны общественности.

Разрыв контракта с Уэстом и отказ от его продукции Yeezy уже привел к убыткам производителя спортивных товаров в первом квартале. Итоговая сумма составила минус €24 млн за первые три месяца 2023 года. В случае утилизации оставшейся на складе части продукции убытки компании за год увеличились бы до €700 млн. Коллективный иск инвесторов в США, которые обвиняют Adidas в том, что он не отреагировал вовремя, усугубляет трудности.