В рамках "Ночи в музее" в Москве пройдут экскурсии, выставки, концерты и лекции

Вход на все мероприятия свободный

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Общегородская культурно-познавательная акция "Ночь в музее", приуроченная к Международному дню музеев, состоится в столице 20 мая. В выставочных пространствах, галереях, библиотеках, а также парках и театре пройдут более 220 различных мероприятий, сообщила ТАСС заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В этом году "Ночь в музее" пройдет уже в 17 раз. Москвичей ждут на выставках, экскурсиях, концертах и спектаклях, мастер-классах и лекциях - всего более 220 предложений. Городские музеи также откроют свои двери для тех, кто захочет изучить их самостоятельно", - сказала Сергунина.

Вход на мероприятия в рамках акции свободный, предварительная онлайн-регистрация на сайте акции museumsnight.moscow открыта с 12 мая, рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

"Приглашаем москвичей и гостей столицы на наши выставочные площадки. <…> Нами, естественно и разумеется, приготовлена большая программа, тем более что мы этим мероприятием подчеркиваем наши высокие достижения и показатели [посещаемости музеев]", - подчеркнул он.

Очно и онлайн

Большая часть событий акции начнется в 19:00 мск и продлится до полуночи, отдельные площадки будут работать по собственному расписанию, добавили в департаменте культуры. Гендиректор московской дирекции по развитию культурных центров департамента Тимур Вахитов отметил, что в большинстве учреждений акция "Ночь в музее" продлится до 02:00 мск 21 мая. По его словам, мероприятия пройдут во всех округах Москвы и, помимо музеев, в акции участвуют культурные центры, четыре библиотеки, два парка и один театр.

"Мы рассчитываем и на большой приток онлайн-аудитории, в том числе из российских городов и зарубежья. <…> Из необычных форматов: в этом году у нас пройдет порядка 16 "звездных экскурсий". Это будут видеоэкскурсии, где известные люди расскажут о местах, которые им близки в Москве. И это можно будет также увидеть в онлайн-формате", - сказал Вахитов на пресс-конференции в ТАСС.

Так, в числе прочих запланированы интерактивное занятие и представление в музее-заповеднике "Коломенское", ночная прогулка в музее-заповеднике "Царицыно", специальная программа к 100-летию художников-космистов "Амаравелла", фортепианный концерт, поэтическое и хореографическое выступления в Музее космонавтики. Кроме того, состоится спектакль в доме-музее Марины Цветаевой, а в научно-просветительском центре музея Булгакова на Арбате гостей будут развлекать коты Бегемоты в исполнении актеров московских театров.

Ретро-ралли и квест

Еще 20 мая запланировано мероприятие для самих сотрудников столичных музеев - их приглашают на тематический квест и ралли на ретроавтомобилях, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея транспорта Москвы. "Тур Культур" объединит 21 экипаж, участники которого будут выполнять задания по экспозициям.

Жители столицы также смогут попробовать выполнить эти задания и маршрут, который опубликовали на mtmuseum.com. Задания квеста станут доступны в специальном чат-боте в день проведения акции. Те, кто пройдет все локации и выполнит задания, получат специальные подарки от музеев-участников ралли.

Ралли продлится с 14:30 мск до 00:00 мск. В соревновании примут участие Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Музей Москвы, Московский музей современного искусства, Еврейский музей и центр толерантности, музей-заповедник "Царицыно" и Музей транспорта Москвы. Отправной точкой экипажей станет павильон "Транспорт СССР" на ВДНХ, где сейчас проходит выставка "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра". А финальной - музей-заповедник "Царицыно", где состоится дефиле машин-участников.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента культуры, впервые акция "Ночь в музее" была проведена в Москве в ночь с 18 на 19 мая 2007 года, с 2008 года она стала ежегодной и проводится в третью субботу мая. В дальнейшем такой график проведения акции поддержали Минкультуры и все музеи России, в том числе при проведении всероссийской акции "Ночь музеев".