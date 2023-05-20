2ГИС стал недоступен в Google Play

В пресс-службе компании отметили, что ранее установленные приложения продолжают работать

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Приложение картографического сервиса 2ГИС стало недоступно в магазине приложений для Android Google Play. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"2ГИС в настоящий момент недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения "2ГИС" на Android продолжают работать, данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города", - сообщили в пресс-службе.

В App Store 2ГИС на момент публикации доступен для скачивания. Версию 2ГИС для Android по-прежнему можно скачать с сайта 2ГИС и в других магазинах приложений, таких как Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket и RuStore, добавили в пресс-службе.

В сентябре 2022 года приложение картографического сервиса 2ГИС удалили из магазина приложений от Apple AppStore. Уже установленные приложения продолжали работать на устройствах от iOS. Сервис вернулся в AppStore 22 апреля.