19 мая, 21:25

2ГИС стал недоступен в Google Play

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В пресс-службе компании отметили, что ранее установленные приложения продолжают работать

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Приложение картографического сервиса 2ГИС стало недоступно в магазине приложений для Android Google Play. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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"2ГИС в настоящий момент недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения "2ГИС" на Android продолжают работать, данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города", - сообщили в пресс-службе.

В App Store 2ГИС на момент публикации доступен для скачивания. Версию 2ГИС для Android по-прежнему можно скачать с сайта 2ГИС и в других магазинах приложений, таких как Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket и RuStore, добавили в пресс-службе.

В сентябре 2022 года приложение картографического сервиса 2ГИС удалили из магазина приложений от Apple AppStore. Уже установленные приложения продолжали работать на устройствах от iOS. Сервис вернулся в AppStore 22 апреля. 

Теги:
Россия
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