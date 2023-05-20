В музее-заповеднике "Петергоф" пройдет Весенний праздник фонтанов

Событие посвятили 300-летию первого показа резиденции Петром I иностранным послам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Весенний праздник фонтанов состоится в субботу в музее-заповеднике "Петергоф". Одно из главных событий летнего сезона посвятили 300-летию первого показа резиденции императором Петром I иностранным послам.

"Каждый, кто оказывается перед Большим каскадом, перед Большим дворцом, невольно произносит одну и ту же сакраментальную фразу: "Какая красота!". А между тем, за этой красотой скрыто значительное количество смыслов. По замыслу Петра Великого, эти смыслы помогают понимать не только сам Петергоф, но и всю Россию. Здесь говорится о величии страны, о ее богатстве, о том, как она стремится к искусству, как она тяготеет к наукам и как все это вместе определяет вектор ее благополучного и блестящего развития", - рассказал на пресс-конференции в преддверии события режиссер праздника Дмитрий Соколов.

Театрализованное представление на Большом каскаде в Нижнем парке начнется в 13:00 и продлится около часа. Зрители смогут узнать об аллегорических значениях статуй и фонтанов Нижнего парка, чем отличается Петергоф от Версаля и какие картины предпочитал показывать своим гостям Петр I. В празднике примут участие солисты Мариинского и других музыкальных театров города, петербургские артисты, танцоры и музыканты, а также студенты Государственного института культуры и волонтеры.

Как рассказали в пресс-службе музея-заповедника, впервые на Весеннем празднике фонтанов будут размещены два дополнительных экрана для онлайн-трансляции происходящего на главной сцене, установленной в центре Большого каскада. По традиции праздник завершится пуском фонтанов и пиротехническими залпами над Большим петергофским дворцом.

В числе других знаковых событий сезона врио генерального директора ГМЗ "Петергоф" Роман Ковриков называл открытие после реставрации павильона "Эрмитаж", а также парка Ораниенбаум, который считается ценнейшим образцом садово-паркового искусства второй половины XVIII - середины XIX века. Парк будет открываться постепенно, на протяжении всего лета. Кроме того, музей-заповедник готовится впервые провести фестиваль духовых оркестров.

Петергоф был основан в 1710 году Петром Великим. Петергофские фонтаны созданы по образцу фонтанов французского Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия. Большинство фонтанов и каскадов были задуманы лично Петром I, и в наши дни фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков с фланцевыми и свинцово-кожаными соединениями труб. Музей-заповедник входит в число самых популярных достопримечательностей России. В 2022 году Петергоф принял около 5 млн посетителей.