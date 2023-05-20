Народный артист России Алексей Гуськов встретит юбилей на съемочной площадке

Актер театра и кино отметит 65-летие 20 мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Народный артист РФ, лауреат Государственной премии России, актер театра и кино, сценарист и продюсер Алексей Гуськов в субботу отмечает 65-летие. Актер рассказал ТАСС, что встретит юбилей на съемочной площадке.

"День рождения будет рабочим, потому что проведу я его на съемках и не в Москве. Поздравления буду принимать в соцсетях, телефон на съемочной площадке включать все равно нельзя, так что, если и включу, то только поздно вечером", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "праздновать юбилеи, будучи в отъезде, хорошо". "Потому что торжественные банкеты с вручением подарков я не люблю, да и праздновать самого себя как-то неудобно", - признался юбиляр.

Он считает, что лучший подарок себе сделал сам. "7 марта в театре Вахтангова мы впервые сыграли спектакль "Амадей", в котором я исполнил роль Антонио Сальери. Спектакль идет хорошо, очень большое количество позитивных отзывов, публика после спектакля не отпускает, и это, наверное, самое прекрасное, что актер может сам себе пожелать", - поделился Гуськов.

Он рассказал, что сразу после театральной премьеры включился в новый кинопроект. "Через неделю после выпуска спектакля я уже начал сниматься в сериале "Золотое дно", где я работаю с великолепной Юлией Снигирь и другими очень талантливыми партнерами. Вообще, работать с поколением тридцатилетних, сорокалетних партнеров мне очень интересно, потому что, с одной стороны, у них есть уже профессиональный опыт, а с другой, в них есть молодая энергия и огромное желание делать что-то по-настоящему значимое. Ну а я, со своей стороны, наверное, приношу им какую-то уверенность. И рад, когда кто-то из них не знает каких-то моих работ, что никто не сравнивает послужные списки. Потому что это тут же разносит в пух и прах мой пьедестал народного артиста, заставляет работать над собой и каждый день ставить под сомнение все, что я делаю и сделал", - заключил актер.

Из биографии артиста

Алексей Гуськов родился 20 мая 1958 года в городе Бжег в Польше в семье военного летчика. После окончания школы в Киеве учился в Московском высшем техническом училище им. Баумана, а в 1979 году поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1983 году. С 1984 по 1986 годы играл в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина, в 1986-1988 годах - в Театре на Малой Бронной, в 1988-1991 годах - в театре "Детектив". Также работал в Театре им. Н.В. Гоголя и МХТ им. А.П. Чехова.

На сцене Театра им. Вахтангова, где служит сейчас, Гуськов дебютировал в 2011 году. Был принят в труппу в сентябре 2013 года. Среди его работ в этом театре - главные роли в спектаклях "Фальшивая нота" (Миллер), "Евгений Онегин" (Онегин), "Улыбнись нам, Господи" (Шмуле-Сендер), "Амадей" (Антонио Сальери), "Обычное дело" (Дэвид Мортимер), "Люди как люди" (Антипа Зыков). В год 100-летия театра в аудиоспектакле-променаде "Вахтангов. Путь к Турандот" исполнил роль Анатолия Луначарского.

Гуськов широко известен как киноактер. Среди фильмов с его участием - "Граница. Таежный роман", "Мусорщик", "Классик", "Отец", "Рагин", "Вечная жизнь Александра Христофорова", "Седьмая симфония". В общей сложности актер снялся в более чем 80 фильмах и сериалах. Гуськов также является руководителем кинопроизводственной компании ООО "58,5 Продакшн". Среди его продюсерских работ - художественные и анимационные фильмы, в том числе международные копродукции "Рагин", "4 дня в мае", "Пингвин нашего времени".

Алексей Гуськов - лауреат многочисленных наград и премий, в числе которых приз за лучшую мужскую роль на фестивале в Онфлере во Франции, приз за лучшую мужскую роль на Международном фестивале военного кино им. Ю. Н. Озерова, премия "Золотой орел". Награжден орденом Дружбы и орденом Почета.