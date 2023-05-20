19 мая, 21:50

Чернышенко поручил Минобрнауки организовать обмен студентов между Россией и Кубой

Вице-премьер РФ отметил правильный русский язык кубинских студентов

ГАВАНА, 20 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко попросил Минобрнауки России организовать обмен студентов между РФ и Кубой. Соответствующее поручение он дал в пятницу в ходе встречи со студентами кафедры Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина факультета иностранных языков Гаванского университета.

Обучающиеся поинтересовались у Чернышенко о возможности обмена студентов между странами. "Мы хотим узнать, возможен ли обмен студентами между Кубой и Россией", - спросила одна из участниц мероприятия.

Чернышенко в ответ поручил присутствующему на встрече заместителю министра науки и высшего образования РФ Петру Кучеренко организовать такой обмен. "Все сделаем", - пообещал замминистра.

В ходе общения со студентами вице-премьер РФ отметил богатый и правильный русский язык кубинских студентов. "Думаю, российские студенты так же, как и вы, мечтают приехать и узнать культуру и историю Кубы", - добавил он.

Россия ежегодно предоставляет 100 стипендий для бесплатного обучения кубинских студентов в российских вузах. 

Теги:
КубаРоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация