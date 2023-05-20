Чернышенко поручил Минобрнауки организовать обмен студентов между Россией и Кубой

Вице-премьер РФ отметил правильный русский язык кубинских студентов

ГАВАНА, 20 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко попросил Минобрнауки России организовать обмен студентов между РФ и Кубой. Соответствующее поручение он дал в пятницу в ходе встречи со студентами кафедры Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина факультета иностранных языков Гаванского университета.

Обучающиеся поинтересовались у Чернышенко о возможности обмена студентов между странами. "Мы хотим узнать, возможен ли обмен студентами между Кубой и Россией", - спросила одна из участниц мероприятия.

Чернышенко в ответ поручил присутствующему на встрече заместителю министра науки и высшего образования РФ Петру Кучеренко организовать такой обмен. "Все сделаем", - пообещал замминистра.

В ходе общения со студентами вице-премьер РФ отметил богатый и правильный русский язык кубинских студентов. "Думаю, российские студенты так же, как и вы, мечтают приехать и узнать культуру и историю Кубы", - добавил он.

Россия ежегодно предоставляет 100 стипендий для бесплатного обучения кубинских студентов в российских вузах.