В Южной Осетии высокогорную дорогу Эрцо-Синагур построят с опережением графика

Ее строят в рамках российской инвестиционной программы содействия соцэкономразвитию республики на 2023-2025 годы

ЦХИНВАЛ, 20 мая. /ТАСС/. Автомобильную дорогу от высокогорного села Эрцо до приграничного с Грузией села Синагур построят в Южной Осетии в рамках российской инвестиционной программы с опережением графика. Об этом сообщил президенту республики Алану Гаглоеву глава комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Алан Габараев.

Как сообщила пресс-служба главы закавказской республики, в ходе рабочей поездки в Дзауский район республики, Алан Гаглоев проинспектировал этапы строительства дороги Эрцо-Синагур, который строится в рамках российской Инвестиционной программы на 2023-2025 годы.

"На этот участок нам понадобится порядка полутора месяцев. Его протяженность составляет 700 м. Работа очень трудоемкая и отнимает много времени, но мы обеспечены необходимой техникой, в график укладываемся и даже опережаем его. Нами запланирована укладка асфальта до села Цон. По проекту асфальт здесь не предусмотрен, но заложена установка парапетов, которые обходятся в значительную сумму. Проектировщики не учли тот факт, что зимой здесь все завалено снегом и бульдозер при очистке дороги вынесет эти парапеты за пределы дороги. Получается, что мы выбросим деньги на ветер. Вместо этого я предлагаю поставить парапеты на опасных участках, а остальные средства потратить на асфальтирование дороги", - сказал Габараев.

Он уточнил, что дорога будет расширена до 11 м, на пяти из которых будет уложен асфальт.

"Я считаю это правильным решением. Отдаленные села не должны быть в зимний период оторваны от района. Людям нужна дорога, безопасная и комфортная", - подчеркнул Гаглоев.

Автомобильная дорога Эрцо-Синагур строится в рамках российской инвестиционной программы содействия соцэкономразвитию республики на 2023-2025 годы, на него заложено более 650 млн рублей. Мероприятие предполагает реконструкцию дороги, соединяющую приграничную автодорогу Синагур-Карзман с автодорогой Гуфта-Квайса. Общая протяженность дороги составляет 20 км. Согласно графику, ввод дороги в эксплуатацию планируется в 2024 году.