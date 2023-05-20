МЧС разрешило уведомлять о маршрутах тургрупп в подведомственные ему учреждения

Полученные сведения будут передавать в территориальный орган министерства для регистрации уведомления

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. МЧС России утвердило новый порядок информирования о маршрутах передвижения туристических групп, закрепив возможность уведомлять территориальные органы министерства об этом через подведомственные ему учреждения. Норма закреплена приказом, с которым ознакомился ТАСС.

"В случае невозможности информирования ответственными представителями о туристическом мероприятии или маршруте передвижения в установленные сроки <...> информирование <...> осуществляется при личном обращении ответственного представителя в учреждения, находящиеся в ведении МЧС России, дислокация которых максимально приближена к точке начала маршрута передвижения или к месту проведения туристического мероприятия", - говорится в документе.

В приказе отмечается, что полученные учреждением МЧС сведения незамедлительно будут переданы в территориальный орган министерства для регистрации уведомления о туристическом маршруте. В прежнем документе данная возможность отсутствовала.

Принципиальных новшеств в остальных пунктах утвержденного приказом порядка нет. По-прежнему, МЧС нужно информировать о любых маршрутах передвижения в природной среде, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов и их имуществу. Речь идет о путешествиях по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам. Сделать это можно, как и раньше, через интернет на официальном сайте МЧС России, отправить заказным письмом с уведомлением о вручении или обратиться в министерство лично.

Кроме того, неизменно уведомить МЧС о путешествии, походе, экскурсии, туристском слете, соревновании и ином мероприятии, связанном с активными видами туризма, нужно не позднее чем за 10 дней до начала. Сведения необходимо направить в территориальное подразделение ведомства в том регионе России, на территории которого начинается путешествие.

В пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что приказ уже зарегистрирован в Минюсте и вступил в действие.