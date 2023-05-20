В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 18 градусов

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и температура воздуха до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 16-18 градусов тепла, в ночь на воскресенье - до плюс 8 градусов.

Ветер северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 15 - плюс 20 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов.