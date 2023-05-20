20 мая, 03:02

В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 18 градусов

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и температура воздуха до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 16-18 градусов тепла, в ночь на воскресенье - до плюс 8 градусов.

Ветер северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 15 - плюс 20 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация