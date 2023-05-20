В кемеровском филиале РГИСИ начнут обучать звукорежиссеров и кинооператоров

Образовательные программы уже прошли лицензирование

КЕМЕРОВО, 20 мая. /ТАСС/. Филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Кемерове - Сибирская высшая школа музыкального и театрального искусства - с 2024 года начнет принимать студентов по специальностям "Звукорежиссура" и "Кинооператорство". Образовательные программы уже прошли лицензирование, сообщила ТАСС в субботу директор филиала Марина Межова.

"Мы получили лицензию на обучение по специализации "Звукорежиссура в аудиовизуальных искусствах", набор будем проводить в 2024 году. Это новое направление для Сибирского федерального округа. Также с 2024 года будем проводить набор по направлению "Кинооператорство", - сказала Межова.

Она добавила, что в отрасли существует потребность в специалистах для звукового сопровождения спектаклей. "Любой творческий продукт должен развиваться в своем оформлении, в том числе с помощью высокотехнологичного оборудования, чтобы спектакль стал качественнее, зрелищнее. Это позволит реализовывать самые смелые сценические идеи", - отметила директор филиала.

Филиал РГИСИ входит в состав Сибирского культурно-образовательного комплекса, который строится в Кузбассе по поручению президента России Владимира Путина. Комплексы также создаются во Владивостоке, Калининграде и Севастополе. Кемеровский будет состоять из культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов, которые расположатся на двух разных площадках - в Ленинском и Центральном районе столицы региона.