Лидеры G7 в Хиросиме выразили сочувствие жертвам ядерной бомбардировки

В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал "внести вклад в память о жертвах Хиросимы и стремиться к миру"

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи в своих записях в книге посетителей Музея мира в Хиросиме выразили сочувствие погибшим и пострадавшим при ядерной бомбардировке города, умолчав при этом об ответственности США за случившееся.

"Шекспир говорит нам: "Дай слова скорби". Но слова бессильны в [свете] вспышки [взрыва атомной] бомбы. Никакие слова не могут описать ужас и страдания людей Хиросимы и Нагасаки. Но все, что мы можем сказать всем своим сердцем и душой, так это - никогда больше", - привел текст записи британского премьера Риши Сунака в субботу японский МИД.

Схожие записи оставили и другие лидеры "семерки". Так, американский президент Джо Байден предложил сохранять надежду на построение мира, в котором не будет ядерного оружия, при этом не написав никаких слов с извинениями за ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки.

Лидер другой ядерной державы - Франции - Эмманюэль Макрон призвал "внести вклад в память о жертвах Хиросимы и стремиться к миру". "Канада отдает дань памяти многим, кто потерял жизни, невыразимому горю хибакуся (так называют выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки - прим. ТАСС) и безмерным страданиям жителе Хиросимы и Нагасаки", - написал канадский премьер Джастин Трюдо.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что "это место вызывает непостижимые страдания" и добавил, что вместе с партнерами подтверждает "обязательство защищать мир и свободу". "Ядерная война никогда не должна начаться", - заключил он. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в свою очередь написала, что "тьма не восторжествовала". "Сегодня мы вспоминаем прошлое, чтобы вместе строить надежду на будущее", - заключила она.

О бомбардировках

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас составляет более 500 тыс. человек.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки он не принес.