Более 1,3 тыс. представителей туротрасли Москвы поучаствуют в "Школе гостеприимства"

Обучение продлится до середины августа

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. представителей туристической отрасли из Москвы и Подмосковья подали заявки на участие во втором потоке образовательного проекта "Школа гостеприимства". Об этом сообщила ТАСС в субботу заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В июле стартует второй поток "Школы гостеприимства". Обучение продлится до середины августа. Всего на участие в проекте подали заявки больше 1,3 тыс. сотрудников гостиниц, турагентств, культурных площадок, а также гидов-экскурсоводов из Москвы и Московской области", - сказала Сергунина.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета по туризму Москвы, слушателям предложено пять направлений: "Стандарты гостеприимства и сервиса для гостиничной отрасли", "Возможности MICE-индустрии" (организация и проведение корпоративных мероприятий), "Принципы, основы и потенциал устойчивого туризма для гостиниц, туроператоров и турагентов", "Основы маркетинга и продвижения для гостиниц, туроператоров, турагентов, гидов-экскурсоводов" и "Основы цифровой трансформации для гостиниц, туроператоров, турагентов и гидов-экскурсоводов".

Там добавили, что в рамках первого потока, который завершился в начале мая, обучение прошли больше 430 человек.