Более 4 тыс. артефактов обнаружили при земляных работах в Москве с начала 2023 года

В 2022 году археологи обнаружили порядка 12 тыс. различных предметов, имеющих историческую ценность, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. находок обнаружено в Москве во время плановых наблюдений археологов за различными земляными работами с начала года. Об этом сообщил в субботу в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Активное развитие города, благоустройство улиц и площадей, реставрация памятников архитектуры приносят дополнительный, довольно неожиданный бонус. Впервые за последние десятилетия археологи получили возможность проводить раскопки в масштабах, о которых ранее и мечтать не могли. <…> С начала этого года археологи во время плановых наблюдений за различными земляными работами уже нашли более 4 тыс. артефактов", - написал мэр.

Он уточнил, что в прошлом году археологи обнаружили порядка 12 тыс. различных предметов, имеющих историческую ценность. По его словам, изыскания проводились на 650 площадках, в том числе в историческом центре Москвы.

"За последние 12 лет археологические коллекции Москвы пополнили около 90 тыс. находок. Каждый артефакт - частичка истории города, расширяющая наши знания о быте, профессиях и традициях многих поколений москвичей", - добавил Собянин.