СМИ: в Гонконге планируют ввести штраф $12 тыс. за кормление голубей

Разработанный законопроект предусматривает повышение действующего штрафа в 10 раз

ГОНКОНГ, 20 мая. /ТАСС/. Законодательный совет (парламент) Гонконга в понедельник рассмотрит законопроект о повышении штрафа за кормление голубей и других диких животных до 100 тыс. гонконгских долларов (около $12,75 тыс.). Об этом в субботу сообщила газета South China Morning Post.

Законопроект предусматривает повышение действующего штрафа в 10 раз. Кроме того, в текущей версии запрет не затрагивает уличных голубей. Как говорится в пояснении к документу, кормление этих птиц является "проблемой общественного здравоохранения", так как остатки корма привлекают на улицы города других обитающих в его окрестностях диких животных - воробьев, обезьян и кабанов.

Как указал профессор политических наук Гонконгского баптистского университета Вон Вайкхуок, повышение штрафа за такое относительно легкое правонарушение внесет диспропорцию в систему наказаний. "Это мало отличается от того, как владельцы собак не убирают экскременты своих питомцев при выгуле, однако штрафы за это сильно отличаются", - добавил он. Как отмечает газета, сейчас наказание за подобное правонарушение составляет 1 500 гонконгских долларов (около $192).

Запрет на кормление диких животных в Гонконге вступил в силу 31 декабря прошлого года. Его ввели из-за резкого роста популяции диких кабанов и увеличения числа инцидентов, в результате которых жители и туристы получали травмы.

Как отмечает газета, подобные наказания уже действуют в других городах мира: в 2007 году власти Нью-Йорка установили штраф $1 тыс. за кормление голубей, в то время как муниципалитет Лондона рассматривает введение за это штрафа £1 тыс. (около $1 245).