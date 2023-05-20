Число таджикских студентов в российских вузах за год выросло на 22%

Как заявил посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев, этот показатель будет расти

ДУШАНБЕ, 20 мая. /ТАСС/. Число граждан Таджикистана, обучающихся в высших учебных заведениях России, за год увеличилось на 22%, составив 28 тысяч человек. Об этом сообщил в субботу посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев на открытии образовательной 11-й Международной выставки-ярмарки "Российско-белорусское образование. Таджикистан", открывшейся в Душанбе.

"В 2023 году в российских вузах обучалось свыше 28 тыс. граждан Таджикистана, годом ранее было 23 тыс., годовой прирост составил 22%, и я думаю, это не предел", - сказал посол.

По его мнению, количество таджикских студентов, обучающихся в вузах РФ будет расти, статистика наглядно демонстрирует эффективность этой работы. При этом он указал на факторы, поддерживающие совместную деятельность в сфере образования Таджикистана. "По сути, у наших стран единое образовательное пространство, в школах реализуются схожие образовательные программы, документы, выдаваемые в обеих странах, эквивалентны друг другу", - отметил дипломат.

По его словам, демографическая ситуация в Таджикистане показывает, что потребность в доступе к высшему образованию будет неуклонно расти. "И это возлагает дополнительную нагрузку и ответственность как на систему высшего образования Таджикистана, так и на вузы РФ и Белоруссии и других стран СНГ в целом", - заключил Григорьев.

Впервые образовательная выставка в Душанбе проходит с участием вузов Белоруссии. Здесь представлены 49 вузов, из которых 39 российских и 10 белорусских. Представители образовательных учреждений знакомят абитуриентов с направлениями и программами обучения, условиями поступления и проживания. Для бакалавров и магистрантов вузы предлагают также возможность продолжить обучение по специальности.

Участие Белоруссии

Посол Белоруссии в Таджикистане Виктор Денисенко отметил в беседе с журналистами, что в мероприятии участвуют десять белорусских вузов, специализация и направления которых наиболее востребованы в Таджикистане. "В настоящее время в вузах Белоруссии обучаются 508 студентов из Таджикистана, из них 48 на бюджетной форме обучения", - уточнил дипломат, добавив, что для приема таджикских студентов действуют двусторонние документы, включая межправительственные. Он также сказал, что для студентов созданы все благоприятные условия, в том числе бытовые. "В Минске функционирует прекрасный студенческий городок, аналогичные городки созданы в областных центрах", - подытожил Денисенко.

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов со своей стороны отметил важность сотрудничества в сфере образования для поддержания добрососедских отношений. "Для нас выставка - это возможность проведения диалога по разным направлениям сотрудничества - это и образовательные программы, научная сфера, технологическое развитие, молодежный обмен, что очень важно для формирования добрососедских отношений между нашими странами", - отметил он. По его словам, у России и Белоруссии есть новые наработки в науке, технологиях, которые можно продемонстрировать мировому сообществу, и эту возможность предоставляет данная выставка.

Мероприятие организовано совместно Министерством образования и науки Таджикистана, представительством Россотрудничества в Таджикистане, посольствами РФ и Белоруссии в республике. Выставка продолжит свою работу 21 мая в Душанбе, а 23 мая - в административном центре Согдийской области - городе Худжанд.