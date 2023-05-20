Из Ингушетии в Саудовскую Аравию в 2023 году отправятся более чем вдвое больше паломников

Регион получил квоту на совершение хаджа на 1,3 тыс. человек

МАГАС, 20 мая. /ТАСС/. Ингушетия в 2023 году получила квоту на совершение хаджа на 1,3 тыс. человек, что на 124% больше, чем в предыдущем году. Также власти региона рассматривают возможность увеличения квоты из-за большого количества желающих совершить паломничество, рассказал ТАСС в субботу министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Ваха Беков.

"В этом году наша республика получила полную квоту, это 1,3 тыс. мест, что в разы больше, чем в 2022 году. Это случилось, потому что были сняты все ограничения, в том числе возрастные. Правда, изначально мы запрашивали квоту на 1,5 тыс. мест", - сказал Беков.

Он отметил, что республика рассчитывает на увеличение количества мест на совершение хаджа.

"Мы ведем переговоры с Хадж-миссией России, рассчитываем, что нам дадут дополнительно еще 300 мест за счет того, что есть страны, которые отказались от полных квот. Сейчас мы запланировали запуск в июне 11 прямых авиарейсов в Саудовскую Аравию для паломников, в случае если мы получим дополнительные места, то и количество рейсов при необходимости будет увеличено, мы заранее договорились об этом с авиакомпанией", - добавил министр.

В четверг директор аэропорта "Магас" Магомед Цуров сообщал ТАСС, что регион договорился с сирийской авиакомпанией Fly Baghdad о совершении 11 прямых рейсов из Ингушетии в Саудовскую Аравию и обратно для паломников, желающих совершить хадж.

Хадж - один из пяти столпов ислама, обязательное паломничество мусульман в Мекку и Медину, основным событием которого является Ид аль-Адха (один из двух главных исламских праздников). Основные обряды хаджа в 2023 году пройдут в последнюю неделю июня. В январе в Духовном управлении мусульман Татарстана сообщили, что квота на хадж в Саудовскую Аравию для паломников из России в 2023 году составит 25 тыс. мест.