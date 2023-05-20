Мэр Мариуполя поздравил жителей города с годовщиной освобождения

По словам Олега Моргуна, они встречают годовщину с гордостью и верой в лучшее будущее, без страха говоря на родном языке

ДОНЕЦК, 20 мая. /ТАСС/. Жители Мариуполя встречают годовщину освобождения города с гордостью и верой в лучшее будущее, без страха говоря на родном языке, заявил мэр Олег Моргун.

"В российском Мариуполе мы вместе встречаем первую годовщину освобождения от украинских нацистов. <…> Сегодня мариупольцы встречают годовщину своего освобождения с честью и гордостью, надеждой и верой в лучшее будущее для нынешних и будущих поколений горожан. В городе, где снова не страшно говорить на родном языке, знать свою историю и гордиться подвигами героических предков", - написал он в своем Telegram-канале в субботу.

По его словам, эти события тесно пересекаются с далеким 1943 годом. "Тогда под натиском освободительной Красной армии фашисты, убегая из города, стремились максимально разрушить его инфраструктуру, вывезти все ценности и продовольствие, в разы снизить численность трудоспособного населения, которое сможет приступить к восстановлению. Спустя почти 80 лет все, к сожалению, в точности повторилось. Нацисты прикрывались мирными жителями, обрекли на смерть множество горожан, разграбили Мариуполь и превратили его в руины. Как и в 1943 году Россия вновь вернула на улицы города мир и порядок, подарила горожанам уверенность в том, что под ее защитой они больше никогда не ощутят ужасы нацистского террора", - отметил мэр.

Врио главы ДНР Денис Пушилин напомнил, что ровно год назад, 20 мая, в Мариуполе была полностью освобождена территория металлургического комбината "Азовсталь", завершилась массовая сдача в плен боевиков террористического нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ). За несколько дней сложили оружие около 2,5 тыс. нацистов, добавил Пушилин. "Противник хотел превратить Донбасс в руины, но этим преступным планам не суждено сбыться - все возродим!" - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Также сегодня движение дочерей офицеров "Катюша" выпустило документальный фильм "Связь", посвященный годовщине освобождения города.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля 2022 года. 21 апреля прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.