В Москве с начала года отремонтировали более 2 тыс. подъездов жилых домов

Всего в этом году планируется привести в порядок почти 14 тыс. подъездов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала 2023 года свыше 2 тыс. подъездов многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил ТАСС в субботу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланированы работы в почти 14 тыс. подъездах, из них более 2 тыс. уже отремонтированы", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен.

"При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов. В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - добавил он.

По словам Бирюкова, о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.