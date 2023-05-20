Около 150 пар смогут пожениться на Северном речном вокзале в 2023 году

Церемонии будут проходить не только по выходным, но и в будние дни

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Первые 7 из порядка 150 пар откроют третий свадебный сезон на Северном речном вокзале в Москве в рамках проекта мэра столицы Сергея Собянина по выездной регистрации брака в необычных местах города "Новые адреса счастья". Об этом сообщила в субботу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Традиционно в мае мы открываем летние выездные локации для регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Сегодня начинается новый свадебный сезон на одной из таких локаций на открытом воздухе - Северном речном вокзале, торжественные церемонии пройдут для семи пар. Площадка пользуется спросом среди горожан, поэтому в 2023 году мы открыли на треть больше временных слотов, чем в 2022 году", - сказала Ракова, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса правительства столицы.

Она уточнила, что церемонии будут проходить не только по выходным, но и в будние дни. "В новом сезоне на исторической площадке смогут пожениться около 150 пар, а всего с 2021 года в порту пяти морей поженились 112 пар", - добавила заммэра.

Также в эти выходные проходят первые в 2023 году церемонии и на других летних сезонных локациях - на смотровой площадке Останкинской телебашни и веранде с панорамным видом ресторана "Карлсон".

Свадьба в порту

"Северный речной вокзал вошел в состав проекта "Новые адреса счастья" в 2021 году и стал одной из полюбившихся локаций среди молодоженов. Церемонии бракосочетания проходят в отреставрированном здании вокзала в теплое время года с мая по сентябрь. После бракосочетания каждая пара может подняться на смотровую площадку и организовать фотосессию на закате с видом на благоустроенную набережную и Москву-реку", - отметили в пресс-службе.

Еще одной особенностью площадки является вечернее время проведение церемоний. Заключить брак на Северном речном вокзале можно с 20:00 до 23:00. Торжественные церемонии проходят после закрытия вокзала, и он доступен только для молодоженов и их гостей.

"Под Марш Мендельсона молодожены проходят в центр зала здания со стороны набережной. Церемония сохраняет все традиционные элементы. Ведущая произносит речь, будущие супруги ставят подписи в записи акта о заключении брака, обмениваются кольцами и принимают поздравления гостей", - уточнили в пресс-службе соцкомплекса правительства Москвы.

Подать заявление о заключении брака можно лично во Дворце бракосочетания № 1, а также на портале государственных услуг или mos.ru. Госпошлина составляет 350 рублей.

"На сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале mos.ru пары могут просто и удобно выбрать площадку. Там размещены их фото и подробное описание, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты, инструкция по подаче заявления", - заключили в пресс-службе.