Чекунков заявил, что Россия готова делиться опытом работы в Арктике с другими странами

Глава Минвостокразвития выразил уверенность, что интерес к этой работе в странах, поддерживающих Россию, будет высоким

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. РФ готова делиться своим опытом в Арктике со странами, которые поддерживают Россию и готовы к сотрудничеству. Об этом в субботу журналистам заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"За последний год мне довелось поработать в Таиланде, Индии, Китае, в Северной Корее, в арабских странах. Всюду есть интерес и понимание, что в Арктике куется будущее - будущее экономики, развитие Севморпути как эпохального проекта. Я уверен, что интерес в странах, поддерживающих Россию, а в таких странах живет 85% населения, будет высоким. Мы готовы делиться [опытом] со всеми, кто готов к сотрудничеству", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия сотрудничать с другими странами в рамках проекта "Встреча поколений".

Старт проекта приурочен к 10-й годовщине празднования Дня полярника. Его миссия - содействие кадровому обеспечению приоритетных проектов АЗРФ.

Проект намерен решать такие задачи, как привлечение внимания учащихся средних классов к возможностям и перспективам работы в Арктике и Антарктике, оказание профориентационной помощи школьникам, повышение престижности работы на Севере, содействие интеграции молодежи новых регионов России в арктическую и антарктическую тематику.