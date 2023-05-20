Путин направил обращение участникам съезда партии "Справедливая Россия - За правду"

По словам президента, консолидация политических сил РФ особенно важна для поддержки участников спецоперации

ИСТРА /Московская область/, 20 мая. /ТАСС/. Широкая консолидация политических сил России особенно важна сегодня для поддержки участников спецоперации, их семей и жителей новых регионов. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина к участникам съезда партии "Справедливая Россия - За правду", которое в субботу зачитал лидер справороссов Сергей Миронов.

"Отмечу искреннее стремление вашей партии к конструктивному взаимодействую с другими политическими силами, общественными организациями и профессиональными объединениями для успешного решения ключевых задач развития страны. Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, такая широкая консолидация исключительно важна для поддержки наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, для оказания помощи их семьям и жителям новых регионов России", - говорится в обращении главы государства к участникам съезда.

Президент отметил, что "Справедливая Россия - За правду" по праву считается одной из ведущих политических сил страны - "за прошедшие годы партия накопила солидный опыт участия в избирательных кампаниях разного уровня и неизменно получала поддержку значительного числа граждан".

"Опираясь на базовые принципы социальной справедливости, патриотизма, представители партии трудятся в Федеральном собрании, региональных и муниципальных органах власти. В своей деятельности уделяют приоритетное внимание таким проблемам, как защита прав интересов людей, повышение качества их жизни, воспитание молодежи, сохранение нашей исторической памяти", - подчеркнул Путин.

Глава государства также пожелал делегатам съезда плодотворной работы и всего самого доброго.

Съезд партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" проходит в субботу в Подмосковье, в его программе - переизбрание председателя, сопредседателей и руководящих органов партии.