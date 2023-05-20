В метро Москвы на всех турникетах разместили тактильные надписи для слабовидящих

Весь подвижной состав ГУП "Мосгортранс" также адаптировали для перевозки маломобильных пассажиров

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Вагоны столичного метро оснащают для слабовидящих пассажиров, а тактильные надписи уже размещены на всех турникетах подземки. Весь подвижной состав ГУП "Мосгортранс" также адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров, сообщил в субботу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В московском метрополитене на всех турникетах разместили тактильные надписи для слабовидящих пассажиров. На них нанесен указатель "Вход" шрифтом Брайля. Тактильные надписи появились также на колоннах экстренного вызова метро и МЦК", - написал мэр.

Он добавил, что на сегодняшний день в столичном метро ходит больше 4 тыс. современных вагонов, оборудованных тональной и световой сигнализацией о закрытии дверей. Также на 52 станциях метро увеличен уровень освещенности. Кроме того, слабовидящих горожан могут сопровождать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). "Они рядом на протяжении всего маршрута - и в метро, и в наземном транспорте", - заверил Собянин.

По его словам, с 2014 года в метрополитене под контролем сотрудников ЦОМП и российской школы подготовки собак-проводников ВОС воспитали 290 четвероногих помощников, в этом году обучат еще 60. Сотрудники ЦОМП работают также по заявкам на Северном и Южном речных вокзалах.

"Весь подвижной состав Мосгортранса адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров. Для удобной навигации слабовидящих горожан информация на кнопках открытия дверей продублирована шрифтом Брайля. Действует служба "Социальное такси" Мосгортранса - специальный автопарк для маломобильных пассажиров. Для получения услуги надо пройти регистрацию", - заключил мэр.