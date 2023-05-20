Страны G7 нацелены обратить вспять глобальное уменьшение ожидаемой продолжительности жизни

Участники саммита в Хиросиме в итоговом заявлении также обязались принять меры для "возвращения показателей выживаемости к более высоким, чем до пандемии, уровням"

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Лидеры G7 нацелены на то, чтобы обратить вспять первое более чем за семь десятилетий глобальное уменьшение ожидаемой продолжительности жизни. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, принятом в субботу на саммите в Хиросиме.

По данным ВОЗ, средняя продолжительность жизни в мире, в 2000 году составлявшая чуть менее 67 лет, выросла на шесть лет и в 2019 году составила более 73 лет, однако пандемия коронавируса привела к сокращению этого показателя на два года.

"Нацелены на то, чтобы обратить вспять первое глобальное снижение ожидаемой продолжительности жизни за более чем семь десятилетий, - отмечается в заявлении. - Подтверждаем намерение тесно работать вместе с глобальными партнерами, чтобы помочь странам достичь всеобщего охвата услугами здравоохранения путем поддержки первичного медико-санитарного обслуживания, а также развития и восстановления основных медицинских услуг, чтобы к концу 2025 года достичь более высокого показателя, чем до пандемии".

Страны G7 также обязались принять меры для "возвращения показателей выживаемости к более высоким, чем до пандемии, уровням, в том числе за счет снижения материнской, младенческой и детской смертности". Кроме того, лидеры "семерки" признали "важность защиты от финансовых рисков, чтобы люди не скатывались в бедность из-за расходов на здравоохранение".

Как отмечается в документе, страны "семерки" выделили $48 млрд от государственного и частного секторов, чтобы внести свой вклад в глобальное здравоохранение после COVID-19 путем содействия достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения, а также укрепления мер предотвращения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации. В этом контексте они подчеркнули "важную роль частного сектора в устойчивом финансировании глобального здравоохранения" и призвали к эффективному использованию и дальнейшей мобилизации ресурсов в сфере здравоохранения.