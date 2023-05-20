На Кубани объявили штормовое предупреждение на трое суток из-за ливня и сильного ветра

Порывы ветра достигают 22 м/с

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Ливень с грозой и шквалистый ветер до 22 м/с прогнозируются на Кубани в течение трех дней, объявлено штормовое предупреждение, сообщили журналистам в субботу в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений [объявлено] на территории Краснодарского края. До конца суток 20 мая, а также в течение суток 21 и 22 мая местами в крае (исключая муниципальное образование город Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей", СЦГМС ЧАМ") ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на малых реках бассейна реки Кубани в юго-восточной территории края в Отрадненском, Мостовском, Лабинском и Апшеронском районах, а также на реках Черноморского побережья в Геленджике и Туапсинском районе ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Также в ГУ МЧС края сообщили о высокой пожарной опасности (четвертого класса) на территории Кубани. В ведомстве напомнили о запрете использования открытого огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев в лесах.