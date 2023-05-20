Санья в июне откроет крупнейший на Хайнане торговый центр любительской рыбной ловли

Общая площадь всех этажей здания составляет 34 тыс. кв. м

ХАЙКОУ /Китай/, 20 мая. /ТАСС/. Курортный город Санья в июне откроет крупнейший на острове Хайнань торговый центр любительской рыбной ловли, который уже полностью достроен и недавно сдан в эксплуатацию. Об этом сообщила в субботу газета "Хайнань жибао".

По данным издания, общая площадь всех этажей здания составляет 34 тыс. кв. м. Помимо организации рыбалки, там будут проводиться культурные мероприятия для любителей морепродуктов.

Предполагается, что масштабный центр привлечет внимание туристов со всего Китая и из других стран, позволит создать дополнительные рабочие места и стимулирует развитие целого ряда отраслей. Среди главных задач этого проекта - максимально расширить в Санья перечень продукции и услуг, связанных с рыболовецкой отраслью, повысить уровень благосостояния местного населения.

В торговом центре находятся обширная торговая зона и пространство для выставок и культурных мероприятий. Там будет работать японский ресторан, специализирующийся на сашими и других традиционных блюдах из рыбы. Рядом откроется ресторан с деликатесами Хайнаня и магазин рыбной продукции. Аналогичные заведения располагаются также на втором и третьем этажах центра, а на четвертом можно приобрести высококачественные рыбные полуфабрикаты. Как отмечает газета, 90% заведений уже готовы принимать покупателей и посетителей.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2022 году его валовый продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.