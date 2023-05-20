Кабмин утвердил правила формирования перечня организаций с программами специалитета

Как отметили в правительстве, одним из главных требований для включения в перечень является опыт реализации образовательных программ магистратуры, аспирантуры или ординатуры

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление с правилами формирования перечня научных организаций, которые смогут готовить студентов специалитета наряду с вузами, сообщается на сайте правительства в субботу.

Одним из главных требований для включения в перечень является опыт реализации образовательных программ магистратуры, аспирантуры или ординатуры.

"Еще одно требование - участие в одном из национальных проектов и одной из грантовых программ поддержки научно-технической деятельности молодых исследователей и студентов", - говорится в сообщении.

Подписанное постановление необходимо для реализации поправок в федеральные законы "Об образовании" и "О науке и государственной научно-технической политике", которые появились в феврале 2023 года. Поправки в федеральные законы содержат информацию о возможности научных организаций осуществлять образовательную деятельность по программам специалитета наравне с вузами.