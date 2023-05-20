20 мая, 10:27
Ситуация вокруг выхода России из Болонской системы

Кабмин утвердил правила формирования перечня организаций с программами специалитета

Как отметили в правительстве, одним из главных требований для включения в перечень является опыт реализации образовательных программ магистратуры, аспирантуры или ординатуры

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление с правилами формирования перечня научных организаций, которые смогут готовить студентов специалитета наряду с вузами, сообщается на сайте правительства в субботу.

Читайте также
Что известно о Болонской системе образования и участии в ней России

Одним из главных требований для включения в перечень является опыт реализации образовательных программ магистратуры, аспирантуры или ординатуры.

"Еще одно требование - участие в одном из национальных проектов и одной из грантовых программ поддержки научно-технической деятельности молодых исследователей и студентов", - говорится в сообщении.

Подписанное постановление необходимо для реализации поправок в федеральные законы "Об образовании" и "О науке и государственной научно-технической политике", которые появились в феврале 2023 года. Поправки в федеральные законы содержат информацию о возможности научных организаций осуществлять образовательную деятельность по программам специалитета наравне с вузами.

  

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСитуация вокруг выхода России из Болонской системы
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация